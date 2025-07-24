Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження в червні. Водночас вона була вищою, ніж прогнозував НБУ.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - йдеться в повідомленні.

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім - через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було дещо швидшим за прогноз.

У Нацбанку також зазначили, що ситуація на валютному ринку була стійкою, взокрема завдяки попереднім заходам НБУ з посилення процентної політики. Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект.

"Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%. Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників. Умови кредитування залишаються близькими до доковідного рівня і найдоступнішими з початку повномасштабної війни, а динаміка кредитування – жвавою (темпи зростання чистих гривневих кредитів бізнесу впродовж останніх місяців становили близько 30% у річному вимірі)", - йдеться в повідомленні НБУ.