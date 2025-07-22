Програму "Власна справа" розширили: можна взяти грант до 1 млн грн на відкриття дитсадка

Кошти можна отримати на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини).

Уряд розширив грантову програму "Власна Справа". Тепер українці зможуть взяти грант до 1 млн грн на відкриття приватних закладів дошкільної освіти.

Як повідомили у Мінекономіки, відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

"Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес в сфері дошкільної освіти. До 1 млн грн можна взяти на відкриття дитячого садочку, ясель, центру розвитку дитини. Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців", – сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Згідно з умовами програми українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, міні-садок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини):

до 500 тис грн - за умови створення не менше двох робочих місць;

500 тис грн - 1 млн грн - за умови створення не менше чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% - кошти гранту, 30% - кошти грантера).

Грант підприємці можуть спрямувати на ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти, придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, устаткування, зокрема, це може бути інтерактивне обладнання, іграшки, методичні та навчальні матеріали, а також послуги маркетингу та реклами, транспорт для потреб закладу або навіть запуск по франшизі.

За грантовою програмою "Власна Справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова. Підприємці восьми прифронтових регіонів можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

За три роки дії програми, за даними Мінекономіки, 27 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток своєї справи. Відкрилися тисячі нових компаній від невеличких кав’ярень і майстерень до виробничих підприємств.