Розвідка: провідні російські банки почали готуватися до боргової кризи

Провідні російські банки "Сбербанк" і "ВТБ" готуються до боргової кризи, пише Служба зовнішньої розвідки України.

“З огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, провідні російські банки, включаючи "Сбербанк" і "ВТБ", готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років", — ідеться у звіті розвідки.

За даними установи, обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трильйона рублів — найвищого рівня за останні шість років.

Банк "ВТБ" зазначає, що частка проблемних кредитів уже сягнула 5% і може зрости до 7% наступного року. Під час щорічних зборів акціонерів очільник "Сбербанку" Герман Греф визнав, що ситуація в 2026 році буде "нелегкою", попри збільшуваний тиск реструктуризацій.

На тлі офіційних заяв про стабільність банківська система РФ показує ознаки напруження.

"Інвестори виводять кошти з короткострокових активів: уперше цього року пайові фонди облігацій випередили грошові фонди за обсягами притоку. Від початку року в ці фонди надійшло понад $2,5 млрд. Ще один сигнал — зростання фінансового шахрайства", — додають у розвідці.

Також "ВТБ" зафіксував сплеск схем, спрямованих на позичальників, що не здатні обслуговувати борги.

"Неплатежі охоплюють як роздрібний, так і корпоративний сегменти, підвищуючи ризики банківської кризи. У відповідь банки активізували внутрішні консультації та нарощують обсяги реструктуризацій. Якщо динаміка збережеться, імовірною є поява вибіркових інструментів підтримки з боку Центробанку — за непрозорими критеріями", — заявили у СЗР.