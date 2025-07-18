Свириденко пропонує провести аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко виступає за аудит кримінальних справ, пов’язаних з бізнесом.

Про це Свириденко заявила сьогодні під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Відповідаючи на запитання про мораторій на проведення перевірок бізнесу, про що Свириденко заявила напередодні в парламенті перед призначенням на посаду глави уряду, вона уточнила, що мова йде про мораторій на перевірки правоохоронних органів.

“Я сподіваюсь, що ми це рішення проведемо, зробимо. Все-таки я як людина, яка дуже багато працює з бізнесом, можу сказати про те, що це завжди була проблема номер один для наших підприємств”, — сказала прем’єрка.

За її словами, зрозуміло, що всі проблеми одним мораторієм на перевірки не вирішити.

Тому “зараз ми працюємо з офісом Генерального прокурора для того, щоб був проведений якісний аудит кримінальних справ, пов'язаних з бізнесом. І Руслан Андрійович (Кравченко — Генеральний прокурор України – Ред.) його зробив.

За словами глави уряду, “нам дуже важливо, щоб тільки за санкціями прокурора, можливо, обласного і районного прокурорів, відкривалася справа, пов'язана з діяльністю бізнесу. Тому що відкрити зараз справу - це по суті вже заблокувати роботу українського підприємства. Тому Руслан Андрійович має підготувати комплекс дій”.

“Якщо це потребуватиме законодавчих змін — ми готові і говорили про це з депутатами, тому що мораторій сам по собі не вирішує проблеми, які накопичилися роками”, — сказала прем’єр.

При цьому недоброчесний бізнес продовжуватимуть перевіряти.