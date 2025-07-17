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Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців Новини компаній

На основі таких історій було створено понад 100 ілюстрацій, частина з яких тепер буде розміщена на поштоматах Епіцентру в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.

Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Ілюстрація на поштоматі: “Арттерапія для дітей, що залишили свій дім”, Юлія Твєрітіна
Фото: Епіцентр

Епіцентр розпочав другий етап соціальної ініціативи «Код пам’яті» - на поштоматах компанії з’явилися ілюстрації про неймовірних українців, що проявили сміливість та людяність в умовах війни.

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Проєкт реалізовано у партнерстві з Pictoric — спільнотою українських ілюстраторів, які від 2022 року фіксують історії світла у темні часи. Серед героїв — семирічна дівчинка, що робить віночки й допомагає ЗСУ, рибалки, які евакуювали людей із зони бойових дій, харків’янин, що пече хліб під обстрілами та багато інших.

На основі таких історій було створено понад 100 ілюстрацій, частина з яких тепер буде розміщена на поштоматах Епіцентру в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.

«Ми розвиваємо мережу поштоматів в першу чергу для зручності наших клієнтів, які можуть отримати безкоштовну доставку з нашого онлайн-магазину та забрати своє замовлення в зручному для себе місці. Водночас ми можемо використовувати широку представленість поштоматів по всій країні задля просування важливих меседжів, що будуть об’єднувати українців”, - пояснив директор з розвитку поштоматів Епіцентр Тарас Герега.

На думку співкураторки Pictoric Олени Старанчук, розповсюдження цих історій для широкої аудиторії вкрай важливо, бо допомагає не лише зберегти пам’ять, а й осмислити та задокументувати те, що переживають українці.

Ілюстрація на поштоматі: «Ой у лузі червона калина» — символ українського спротиву, Альона Шостко
Фото: Епіцентр
Ілюстрація на поштоматі: «Ой у лузі червона калина» — символ українського спротиву, Альона Шостко

“Цей проєкт є надзвичайно актуальним. Він показує, що боротьба відбувається не лише на передовій, а й у тилу - в лікарнях, волонтерських штабах, на кухнях, у майстернях і за кермом автівок. Через ілюстрації ми говоримо про тих, кого не завжди видно в новинах, але хто так само протистоїть російській агресії”, - пояснила Олена Старанчук.

Всі зображення з історіями можна переглянути на сайті Pictoric. 

Ілюстрація на поштоматі: “Арттерапія для дітей, що залишили свій дім”, Юлія Твєрітіна”
Фото: Епіцентр
Ілюстрація на поштоматі: “Арттерапія для дітей, що залишили свій дім”, Юлія Твєрітіна”

Зазначимо, що раніше в рамках проєкту “Код пам’яті”, який реалізується в партнерстві з Міністерством культури, Епіцентр також відтворив на своїх поштоматах унікальні вітражі з Маріуполя, які були знищені під час повномасштабного вторгнення. Таким чином компанія нагадує про силу духу нашого народу та видатну культурну спадщину, якою може пишатися кожен українець. 
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