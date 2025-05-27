«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
ГоловнаСуспільствоЖиття

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої” Новини компаній

Ініціатива поєднує елементи популярної TikTok-культури, імплементацію цінностей фонду “Реал Мадрид” та емоційну реабілітацію дітей через творче мислення та фантазію.

Громадська організація “Епіцентр дітям”, що розвиває мережу шкіл фонду “Реал Мадрид” в Україні, в співпраці з компаніями “Епіцентр” та “Карпатська Джерельна” запускає національний конкурс “Реальні герої”. Організатори прагнуть подарувати дітям яскраві емоції в цей складний для країни час, допомогти їм розкрити свої таланти та заохотити до активного способу життя.

Конкурс “Реальні герої” триватиме з 27 травня по 10 червня, а участь в ньому зможуть взяти діти віком від 10 до 17 років. За результатами конкурсу 10 переможців зможуть поїхати в Карпати у літній табір соціально-спортивних шкіл фонду “Реал Мадрид”, які в Україні ексклюзивно розвиває ГО “Епіцентр дітям”. Ще 30 дітей отримають стильні подарункові набори. З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті ГО “Епіцентр дітям”.

“В час, коли інформаційне поле насичене тривожними новинами, вкрай важливо дати дітям позитивну емоцію, віру в себе і стимул до активного дозвілля", - зазначає віцепрезидент ГО “Епіцентр дітям” Тарас Герега

Для участі в конкурсі потрібно підписатись на сторінки організаторів @epicentr.children і @karpatska.dzherelna, а також створити коротке відео (до 60 секунд), показавши свою “суперсилу” - спів, малювання, гру на музичних інструментах, спортивний трюк чи інший талант - обов’язково з додаванням елементу руху чи спорту.

Ролики необхідно опублікувати у TikTok або Instagram Reels з використанням унікального хештегу десяти блогерів, які братимуть участь у проєкті. Серед них Ніколь @nicolemusicua, Наталія Денисенко @natalka_denisenko, Христина Решетнік @kristina_reshetnik, Ліза Краснова @totallyblond та Юля Норець @ julyno в Instagram, а також Денис Коткевич @kkotik20, Жека Білозеров @jbelozerov, Олексій Федевич @iam.oleksiy, Денис Гуменяк @gumeniak та Мамина зірочка @mothers.star у TikTok. Імена переможців буде оголошено на офіційній сторінці ГО “Епіцентр дітям” у соцмережах. 

ГО “Епіцентр дітям” вже сьомий рік працює з дітьми та сім’ями вразливих соціальних категорій. З 2018 року в рамках співпраці з фондом “Реал Мадрид” організація відкрила соціально-спортивні школи на 15 локаціях у Києві, Ірпені, на Хмельниччині та Тернопільщині. Зараз в українських школах фонду “Реал Мадрид” займаються понад 1000 дітей.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies