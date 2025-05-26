За російської окупації вдалося повернути ще одну українську дитину

Через службу старшого брата в ЗСУ родина змушена була жити в постійному страху.

В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного українського підлітка.

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

17-річний хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність.

"Через службу старшого брата в ЗСУ родина змушена була жити в постійному страху — навіть одне необережне слово могло обернутися загрозою їхньому життю. А коли хлопцеві виповнилося 17, з’явилася ще одна небезпека — ризик примусового призову до російської армії та участі у війні проти власної країни", — ідеться у повідомленні.

Родина звернулась до партнерів Bring Kids Back UA — української мережі за права дитини, які організували рятувальну місію та допомогли хлопцю повернутися додому.

"Працюємо далі, щоб кожна українська дитина знову була вдома та в безпеці", — наголошує Зарівна.