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За російської окупації вдалося повернути ще одну українську дитину

Через службу старшого брата в ЗСУ родина змушена була жити в постійному страху.

За російської окупації вдалося повернути ще одну українську дитину
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території ще одного українського підлітка. 

Про це повідомляє директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

17-річний хлопець провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність. 

"Через службу старшого брата в ЗСУ родина змушена була жити в постійному страху — навіть одне необережне слово могло обернутися загрозою їхньому життю. А коли хлопцеві виповнилося 17, з’явилася ще одна небезпека — ризик примусового призову до російської армії та участі у війні проти власної країни", — ідеться у повідомленні. 

Родина звернулась до партнерів Bring Kids Back UA — української мережі за права дитини, які організували рятувальну місію та допомогли хлопцю повернутися додому.  

"Працюємо далі, щоб кожна українська дитина знову була вдома та в безпеці", — наголошує Зарівна.

  • Росія готує нову хвилю вивезення в Росію 50 тисяч українських дітей з окупованої Донеччини "на відпочинок". Окупанти планують вивезти 13 тисяч дітей до 26 "шефських" регіонів РФ; 2,5 тисячі - у табори "Артек", "Орльонок", "Смена", "Алиє паруса".
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