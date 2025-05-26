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Росіяни завдали авіаудару по Куп'янщині Харківської області, є постраждалі

Двоє мешканців села Мирне зазнали гострої реакції на стрес.

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янщині Харківської області, є постраждалі

Дві людини постраждали через авіаційний удар РФ по селу Мирне Купʼянського району Харківської області. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що уранці 26 травня збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Мирне Купʼянського району. Пошкоджено будинки та господарські приміщення.

Також 83-річна жінка та 83-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

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