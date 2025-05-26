Вдома у працівників апарату ВАКС виявили обладнання для спостереження

У суді це розцінюють як способи впливу на розгляд справ.

У Вищому антикорупційному суді заявили, що у працівників апарату вдома виявили засоби для аудіо- та відеоспостереження.

"Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження", – повідомили у пресслужбі ВАКС.

Там розцінюють це як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями і пов'язують із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні.

Наразі про це повідомили до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора. Порушені кримінальні провадження.

У ВАКС нагадали, що, відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.