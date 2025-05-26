25 травня відбулася третя частина обміну у форматі 1000 на 1000. Цього дня Україні вдалося повернути з російського полону ще 303 військовослужбовців.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Насамперед привертає увагу військовослужбовець Анатолій, чоловік на колісному кріслі.

«Найперше подзвоню мамі і скажу, що я живий», — каже він.

Фото: Інна Варениця

«Коли чоловік потрапив у полон, наш молодший син ще навіть не розмовляв...» — каже Наталія, дружина прикордонника, який був у полоні 23 місяці.

@lb.ua "Коли чоловік потрапив у полон, наш молодший син ще навіть не розмовляв...", - Наталія, дружина прикордонника, який був у полоні 23 місяці. Відео Зоряна Стельмах. ♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

Вона показує чоловікові на смартфоні фото дітей. А потім вони вирішують зателефонувати старшому сину, йому 9 років.

«Синку, памʼятаєш, я обіцяла тобі сюрприз», — каже Наталія і повертає екран смартфона на чоловіка.

«Тато!» — вигукує дитячий голос.

«Привіт, синку… Ну не плач, все нормально».

«Тату, в тебе так голос змінився», — каже хлопчик Давид по той бік екрана.

@lb.ua “Тато, в тебе так голос змінився...”. Звільнений з полону прикордонник говорить по телефону зі своїм 9-річним сином. Він був у полоні майже 2 роки. Відео Зоряна Стельмах ♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

Фото: Зоряна Стельмах

Окрім дорослих, на своїх рідних з полону всі три дні на місці зустрічі чекали діти. Оскільки цього разу не було відомо, кого з російських тюрем віддадуть на волю, то зустрічати звільнених приїхали десятки людей.

«Дякую, що ти витримав!» — зустрічає свого чоловіка Ганна Корнієнко. Вона разом з донькою кидається в обійми чоловікові. Донька, Мілана, спочатку не впізнала тата.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Він дуже змінився!» — каже дівчинка. Її тато був у полоні 22 місяці. Він пішов на війну, коли Мілані було 7 років.

Проте Ганна впізнала свого чоловіка одразу. Вона передає йому маленький подарунок — браслет, який донька сплела татові на 35-річчя.

Інша дівчинка, теж Мілана, разом з мамою Іриною зустрічає тата Віктора, який був у полоні 21 місяць. Вона тулиться до тата і час від часу закохано дивиться на нього.

Фото: Зоряна Стельмах

Тим часом мама плаче, обіймає Віктора і цілує його в худі руки. Уже за кілька хвилин через ці руки пройдуть десятки фото — рідні зниклих безвісти несуть портрети своїх родичів.

Завдяки цьому Ксенія з Волинської області дізналася, що її чоловік, якого вважали зниклим безвісти більш як два роки, живий! «Підтвердили хлопці. Кажуть, що є в полоні, бачили його», — каже жінка, у якої з очей течуть сльози.

Це підтвердили двоє звільнених сьогодні з полону військових: «Друга людина за сьогодні мені сказала, що точно, що живий!».

@lb.ua Родичі зниклих безвісти спілкуються зі звільненими сьогодні з полону військовими. Вони показують їм фото своїх рідних, сподіваючись, що хтось їх упізнає Відео Інни Варениці і Зоряни Стельмах ♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

За даними Артура Добросердова, уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на початок травня в Україні в активному розшуку перебували понад 70 тисяч громадян, у тому числі військові.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця