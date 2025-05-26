​42% жителів Києва не вірять, що можуть впливати на зміни в місті, - опитування

42% опитаних жителів Києва не вірять, що можуть впливати на зміні в місті.

Про це свідчать результати опитування в застосунку "Київ Цифровий", передає "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи можуть вони впливати на зміни в місті, 13% відповіли, що так, вони впливають; 43% - іноді їхня думка враховується; 42% не вірять, що можуть щось змінити; 2% - інший варіант.

На запитання, якими інструментами для впливу вони користуються, 47% відповіли, що проходять опитування; 40% - підписують петиції, 3% - беруть участь у публічних консультаціях, 2% - створюють петиції, 6% - не мають такого досвіду, 2% - інший варіант.

Також у користувачів запитали, чи стикалися вони зі складнощами під час підпису петицій, голосуванні в опитуваннях, чи інших публічних консультаціях, 54% відповіли, що жодних труднощів не було, 26% - заважали технічні збої, 10% - було складно розібратися, як усе працює, 8% - не вистачало інформації, 1% - інший варіант.

У киян також запитали, які теми публічних консультацій їх найбільше цікавлять. 22% відповіли, що це - міське планування, забудова, реконструкція і благоустрій, 22% - транспорт і мобільність, 18% - екологія і озеленення, 15% - бюджет міста і розподіл коштів, 14% - культура, освіта, охорона здоров'я, 9% - перейменування вулиць і станцій метро.

В опитуванні взяло участь 26,7 тис. користувачів застосунку.

Нагадаємо, що в застосунку "Київ Цифровий" можна голосувати за електронні петиції. Електронна петиція – це сервіс для громадян, який дає змогу донести свої ініціативи до Київської міськради. У разі отримання 6 тисяч підписів її розглянуть і за можливості - виконають.