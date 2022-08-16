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У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції

У разі отримання 6 тисяч підписів її розглянуть і за можливості - виконають.

У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції
"Київ Цифровий"
Фото: kyivcity.gov.ua

У новій версії застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс "Петиції".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Це вже третій інструмент е-демократії у застосунку після голосування за проєкти Громадського бюджету і дерусифікацію. Оновлюйте «Київ Цифровий» і беріть участь в житті столиці", - зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Електронна петиція – це сервіс для громадян, який дає змогу донести свої ініціативи до Київської міськради. У разі отримання 6 тисяч підписів її розглянуть і за можливості - виконають.

Петиції можуть стосуватися будь-якого питання, яке належить до компетенції міської ради, КМДА та їхніх структурних підрозділів.

Так, в застосунку "Київ Цифровий"користувачі зможуть:

  • переглянути опубліковані на сайті петиції та детальну інформацію про них;
  • підтримати петицію;
  • відслідковувати прогрес підписаних ними петицій.

У своєму Телеграм-каналі команда «"Київ Цифровий" розповіла, як підписати петицію у міському застосунку. Для цього потрібно завантажити останню версію застосунку та підключити Bank ID.

Нагадаємо, в застосунку "Київ Цифровий" також можна поповнювати транспортну карту, купувати QR-квитки та відстежувати рух міського транспорту.

"Київ Цифровий" також об’єднав головні міські сервіси та адаптував їх до умов воєнного стану. Сервісами в застосунку користуються вже 1,8 мільйона містян.

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