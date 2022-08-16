​У Мелітополі після вибухів зупинилось мовлення телебачення, яке захопили росіяни

Вранці у місті сталося два вибухи в районі підстанції.

У Мелітополі після вибухів зупинилось мовлення телебачення, яке захопили російські окупаційні війська.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Ранок окупантів вже другий тиждень поспіль починається точно не з кави. О 7:00 у Мелітополі зафіксовано два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель.

"Як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують все рашистське", – додав Федоров.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон.