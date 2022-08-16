ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ

В Організації Обʼєднаних Націй заявили, що візит інспекторів на АЕС має погодити не лише Україна, і й й РФ.

Організація Обʼєднаних Націй має матеріально-технічну та безпекову спроможність, щоб підтримати візит інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Про це з посиланням на речника ООН Стефана Дюжарріка пише Reuters. Росія тим часом вимагає, щоб маршрут не пролягав через Київ.

"Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-які дії МАГАТЕ", – додав Стефан Дюжаррік у відповідь на минулі звинувачення РФ у блокуванні місії.

Речник додав, що "у тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що він має в Україні достатньо матеріально-технічного забезпечення і потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримувати будь-яку місію МАГАТЕ з Києва на Запорізьку атомну електростанцію".

Але, за його словами, згоду на це має надати не тільки Україна, а і Росія, яка захопила ЗАЕС. Заступник начальника управління ядерного розповсюдження та контролю над озброєнням російського МЗС заявляв, що через Київ інспекторам їхати заборонено.

Нагадаємо, що на захопленій ЗАЕС росіяни вдаються до ядерного тероризму: вони обстрілюють найбільшу атомну електростанцію Європи та репресують її працівників. Президент України Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить.