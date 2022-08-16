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ЗСУ відбивають наступ росіян з боку Лисичанського НПЗ, – Гайдай

Учора українські військові відбили шість атак ворога на Луганщині.

ЗСУ відбивають наступ росіян з боку Лисичанського НПЗ, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Окупанти ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Про це повідомив у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Вони використовують будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках. Атакують на різних напрямках, аби витиснути Збройні сили України з оборонних укріплень. За вчора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема і в районі Лисичанського НПЗ”, – поінформував Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За його словами, населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. Не припиняється й ракетний терор. Так, одну із ракет противник спрямував на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганської області, які зараз базуються в сусідній області.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

 

Нагадаємо, від вибуху української ракети в Попасній 14 серпня, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

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