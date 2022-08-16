Росія цієї ночі влаштувала один з наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА

Цієї ночі Харків пережив один з наймасованіших обстрілів за останній час. Близько 22:30 Росія обстріляла Київський район з реактивних систем залпового вогню.

Є влучання в житлові будинки і дорожнє покриття, повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:30 було зафіксовано зразу сім пусків ракет з Бєлгорода. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.

Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликала. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. За попередніми даними, без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. За даними Суспільного, одна з ракет влучила у землю біля наукового вуглехімічного інституту. У пʼятиповерхівці поруч вибило вікна.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали девʼять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад", – заявив Синєгубов.

Уранці мер Харкова Ігор Терехов, говорячи про нічний удар по місту, зазначив, що Росія вдарила по пʼяти з девʼяти районів. Такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

Учора вранці російські військові обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з “градів”. Поранення дістали семеро мешканців міста.