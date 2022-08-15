Ворог поцілив по дитячих майданчиках, житлових будинках, території храму, магазину, гаражному кооперативу, а також по зупинках громадського транспорту.

Сьогодні вранці російські військові обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з “градів”.

Про це повідомив у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його інформацією, поранення дістали семеро мешканців міста.

Фото: ДСНС Харківської області у Telegram

“За попередніми даними, обстріл вівся з РСЗВ "град", 122 мм некерованими реактивними снарядами, які використовуються для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки і неброньованої техніки, польових укріплень, створення осередків загоряння. Це тероризм – використовувати РСЗВ у житловому, спальному районі. Це тероризм – обстрілювати снарядами дитячі майданчики”, – наголосив Болвінов.

Фото: ДСНС Харківської області у Telegram

Наразі на місці подій працюють слідчі. Після обстрілу до медиків звернулися ще двоє постраждалих.

Фото: ДСНС Харківської області у Telegram

“Жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків‘янку госпіталізували до медустанови, стан – середньої тяжкості”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: ДСНС Харківської області у Telegram

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У ГУ ДСНС Харківської області додали, що ворог обстріляв житловий мікрорайон із реактивних систем залпового вогню, зокрема поцілив по дитячих майданчиках, житлових будинках, території храму, магазину, гаражному кооперативу, а також по зупинках громадського транспорту.

На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горів гараж на площі 30 кв. м. Крім пожежників, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, уранці 15 серпня російська армія завдала нових ударів по Салтівському району Харкова. Один з ударів припав на місце біля зупинки громадського транспорту. Спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.