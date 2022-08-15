ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану

Мова про оперативне реагування та термінове внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності на розгляд РНБО

Верховна Рада України на засіданні 15 серпня проголосувала в цілому за закон №7605 про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Проголосували за закон 278 нардепів.

Про це повідомив LB нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці зазначено, що одна із найважливіших складових виживання і перемоги нашої країни у цій війні базується на належному функціонуванні військово-оборонного комплексу.

“Його основа – вітчизняні промислові підприємства, які розміщені по всій території України, у тому числі у прифронтовій зоні. Надзвичайно швидка зміна подій під час ведення бойових дій вимагає термінового реагування органів місцевої й центральної влади щодо збереження та застосування підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом”.

Даним законом для забезпечення цих функцій військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування і термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до РНБО.

“Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно та відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал”, - прогнозують нардепи.

Закон дозволить вдосконалити та оптимізувати процедуру та механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

“Та пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі. В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів, поряд з отриманням необхідного від наших союзників, дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією”.

Нагадаємо, ВР ухвалила зміни до земельного законодавства на період воєнного стану. Відповідний законопроєкт підтримали 290 народних депутатів.