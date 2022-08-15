В окупованому Криму суд на 10 діб заарештував відпочивальника за зображення тризуба

В одному з караоке-барів грала пісня українською мовою, а на екрані відтворювалося відео із зображенням тризубу.

В окупованому Криму у Ленінському районному суді розглянули справу про адміністративне правопорушення щодо Юрія Родіонова, якого звинувачували за статтею 20.3 “Публічне демонстрування нацистської атрибутики…”.

Суддя Анна Бурова визнала його винним та призначила покарання у вигляді десяти діб адміністративного арешту, пише Кримський процес.

Зазначається, що на офіційному сайті суду станом на 15 серпня відсутня інформація про дату та час розгляду справи, а також про ухвалену ним постанову.

Як з'ясували в ініціативній групі “Кримський процес”, мешканка курортного міста Щолкіно Ольга Токарєва розмістила у соціальних мережах відео, на якому в одному з караоке-барів грає пісня українською мовою, а на екрані під цю пісню відтворюється відео із зображеннями тризубу, українки з протитанковою ракетою “Джавелін” та військових на тлі українського прапора.

Співробітники поліції, які перевірили цю інформацію, встановили, що “відеоряд до пісні містить символіку націоналістичної організації “Азов” а в тексті звучать антиросійські гасла (у тексті йдеться про історичне протистояння Київської Русі монголо-татарській Орді). Причетні до правопорушення Дмитро Гайн та Юрій Родіонов “повністю розкаялися і вибачилися”.

Зазначається, що відео було опубліковано 13 серпня, а вже наступного дня суд виніс обвинувальну ухвалу. Така оперативність розгляду ставить під сумнів наявність у справі спеціальної експертизи, яка встановила б схожість символіки з кліпу із забороненою символікою Азову. Крім того, привертає увагу швидкий доступ окремих проросійських блогерів до матеріалів справи та публікація в соціальних мережах паспортних даних учасників адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарського активіста Азамата Еюпова.