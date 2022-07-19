В окупованому Криму засудили до 17 років колонії кримського татарина з хворобою серця

19 липня воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарського активіста Азамата Еюпова.
Як повідомила "Кримська солідарність", чоловік переніс у СІЗО чотири ішемічні інсульти. Ще до арешту Еюпов перебував на обліку в лікаря з атеросклеротичною хворобою серця, яка ускладнює кровопостачання та здатна утворити тромб з подальшим інфарктом або інсультом.
Активіста затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до партії "Хізб ут-Тахрір".
Захист Еюпова наполягає, що один із головних доказів обвинувачення - сфабрикований. Мова йде про аудіозаписи "конспіративних розмов". На них записали іншого активіста, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова. Той підтвердив, що голос на плівці - його, а не Еюпова. Це підтвердила і незалежна експертиза. Однак суддя взяв до уваги позицію обвинувачення.
Активіста засудили до 17 років у колонії суворого режиму. Перші три роки Еюпов має провести в найсуворіших умовах, а після звільнення повинен регулярно відзначатись у федеральній службі виконання покарань. Ще півтора року дотримуватися комендантської години. Він також не матиме права змінювати місце проживання чи роботи без попередження.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило рішення окупаційного суду над Азаматом Еюповим. Воно також вважає справу проти активіста політично вмотивованою та вимагає негайного скасування незаконного вироку і звільнення в'язня.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконним рішенням Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар.