В окупованому Криму засудили до 17 років колонії кримського татарина з хворобою серця

Про час утримання в СІЗО чоловік мав чотири ішемічні інсульти.

19 липня воєнний південний окружний суд тимчасово окупованого Криму присудив 17 років колонії суворого режиму кримськотатарського активіста Азамата Еюпова.

Як повідомила "Кримська солідарність", чоловік переніс у СІЗО чотири ішемічні інсульти. Ще до арешту Еюпов перебував на обліку в лікаря з атеросклеротичною хворобою серця, яка ускладнює кровопостачання та здатна утворити тромб з подальшим інфарктом або інсультом.

Активіста затримали ще 17 лютого 2021 року у Білогірську. Його звинувачують в "організації терористичної діяльності" та причетності до партії "Хізб ут-Тахрір".

Захист Еюпова наполягає, що один із головних доказів обвинувачення - сфабрикований. Мова йде про аудіозаписи "конспіративних розмов". На них записали іншого активіста, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова. Той підтвердив, що голос на плівці - його, а не Еюпова. Це підтвердила і незалежна експертиза. Однак суддя взяв до уваги позицію обвинувачення.

Активіста засудили до 17 років у колонії суворого режиму. Перші три роки Еюпов має провести в найсуворіших умовах, а після звільнення повинен регулярно відзначатись у федеральній службі виконання покарань. Ще півтора року дотримуватися комендантської години. Він також не матиме права змінювати місце проживання чи роботи без попередження.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило рішення окупаційного суду над Азаматом Еюповим. Воно також вважає справу проти активіста політично вмотивованою та вимагає негайного скасування незаконного вироку і звільнення в'язня.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконним рішенням Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар.