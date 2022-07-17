Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
​Помічницю гаулятера з Херсона посадили на п'ять років
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
ГоловнаПолітика

ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Рішення КАС Верховного Суду є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності
Фото: Цензор

Партія "Опозиційна платформа - За життя" оскаржила в апеляційному порядку рішення суду про заборону її діяльності.

Про це уповноважена Верховної Ради України у Конституційному Суді, член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря повідомила у Телеграмі.

За її словами, "за наявною інформацією, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави".

Як зазначила Совгиря, відповідно до статті 289-3 КАСУ, апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у березні РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших. Тоді колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "За життя та мир".

У червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Як повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, є декілька ініціатив щодо відкликання та обмежень нардепів з колишньої ОПЗЖ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також