ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Рішення КАС Верховного Суду є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" оскаржила в апеляційному порядку рішення суду про заборону її діяльності.

Про це уповноважена Верховної Ради України у Конституційному Суді, член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря повідомила у Телеграмі.

За її словами, "за наявною інформацією, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави".

Як зазначила Совгиря, відповідно до статті 289-3 КАСУ, апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у березні РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших. Тоді колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "За життя та мир".

У червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

Як повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, є декілька ініціатив щодо відкликання та обмежень нардепів з колишньої ОПЗЖ.