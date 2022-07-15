Рада повернеться до розгляду законопроєкту про дистанційне голосування, – Корнієнко

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроєкту про дистанційне голосування. Але питання миру чи війни, змін до Конституції депутати не будуть розглядати онлайн. Всі заяви про плани дистанційного голосування за нові "Мінські угоди" – маніпуляції опозиції.

Про це в інтерв`ю LB.ua повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Ми зареєстрували цей законопроєкт (про дистанційне голосування) не через два місяці, а достатньо швидко – у середині березня. Там було понад 226 підписів народних депутатів. Це була наша ідея – показати, що вона може мати підтримку депутатів. І на той момент вона дійсно мала таку підтримку депутатів. Але з часом колеги змінюють свою політичну позицію. Тому хтось почав відмовлятися від своїх зобов'язань щодо підтримки цього законопроєкту", – заявив він.

Він запевнив, що проєкт не є "якоюсь реакцією на щось. Просто в робочому процесі ми нарешті до нього дійшли. Виявилося, що колеги поки не готові вносити його у порядок денний. Значить, треба продовжувати політичні консультації з цього приводу… У принципі, ми з Русланом Олексійовичем (Стефанчуком), як співавтори, хоча це була його ідея, готові надалі дискутувати, давати відповіді щодо конституційності, інших моментів".

Перший заступник голови ВРУ нагадав, що є багато світових прикладів, де міжнародні колеги в рамках програми "Рада" ділилися досвідом про онлайн-голосування з керівництвом ВРУ.

"У нас була спільна зустріч. Ще під час ковіду онлайн-голосування було досить розповсюджене. В деяких парламентах світу ця норма залишилася як постійна. Десь цей формат залишили на крайній випадок. Але ми розуміємо, що у нас є три фактори. По-перше, у нас є єдиний легітимний законодавчий орган. По-друге, продовжується війна з активними ракетними обстрілами. Та вони бувають в Києві. Третє – через воєнний стан неможливо проводити перевибори. Всі ці позиції в сумі дають підстави, щоб не було вакууму законодавчої влади. Парламент постійно приймає закони, бюджет і так далі. Тому ми ширше маємо дивитися на безпеку Верховної Ради та її можливості роботи в різних ситуаціях. І дистанційне голосування – це одна з тих можливостей, щоб страхувати роботу Ради на будь-який випадок. Не лише на випадок війни, як зараз. А й ковіду, як було раніше. І ми ще не знаємо, які попереду нас чекають випробування. Я б казав, що до цього питання необхідно б було повертатися", – прогнозує він.

Корнієнко підкреслив, що парламент у жодному разі не буде розглядати питання миру чи війни, зміни до Конституції дистанційно.

"Я не хочу, щоб ми зараз перейшли у заочну дискусію з цими партіями, у першу чергу з «Європейською солідарністю». Бо це точно буде дискусія не на їхню користь. Оскільки «Мінськ» підписували не ми. Точно не президент Зеленський підписував «Мінськ». А до чого все це призвело, ми вже бачимо. За понад 100 днів війни ніхто жодного міліметра не здав. Тому у всіх, у кого є претензії щодо патріотичності влади на чолі з Верховним Головнокомандувачем, можуть їх висловити у себе на фейсбуці, в залі Верховної Ради, де завгодно, у нас свобода слова. Але маніпуляції «мінськими» та всім подібним – це взагалі вже не актуально, мені так здається. Навіть по часу… Дистанційно – ні. Там прямо записано: питання війни та миру не розглядаються дистанційно. Ми спеціально прописали такі застереження після того, як шанована опозиція ще всередині березня маніпулювала".

Нагадаємо, 31 травня народні обранці не змогли включити до порядку денного проєкт закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України про проведення дистанційних засідань парламенту. За включення проголосували лише 178 нардепів.

Проєкт закону передбачав, що під час дії воєнного стану засідання Верховної Ради України можуть проводитися віддалено, у режимі відеоконференції (тобто дистанційно), зі здійсненням відеофіксації народних депутатів України, які по відео приєдналися до участі в такому засіданні.