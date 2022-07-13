Україна розриває дипломатичні зв'язки з Північною Кореєю, - МЗС

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою (Північною Кореєю).

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

В МЗС зазначили, що після розриву політичні та економічні контакти з КНДР не будуть здійснюватися через накладені на цю країну міжнародні санкції.

У відомстві наголосили, що засуджують "рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України".

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", - йдеться на сайті міністерства.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В МЗС додали, що визнання Північною Кореєю "незалежності" ОРДЛО є "нікчемним" і "не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України".

Нагадаємо, нещодавно Україна оголосила про розірвання дипломатичних стосунків із Сирією, яка теж визнала самопроголошені республіки.