Кризу з українським зерном може вирішити відкриття доступу до об’єктів держвласності, - аналітика

KSE Institute оцінив втрати складів та елеваторів в агросекторі у понад 272 млн доларів.

Кризу з українським зерном, який неможливо експортувати через блокування портів окупантами, можна вирішити шляхом відкриття доступу до об’єктів державної власності, які мають великі складські приміщення.

Про йдеться в статті РБК-Україна.

Через війну в Україні виник колосальний дефіцит складських приміщень. Так, лише столичний регіон втратив до 20%. Частина складів опинилися під окупацією в південних і східних областях. Чимало об’єктів зазнали серйозних пошкоджень і не придатні до експлуатації.

KSE Institute оцінив втрати складів та елеваторів в агросекторі у понад 272 млн доларів.

Також Україна володіла інфраструктурними потужностями на 75 мільйонів тонн, де зберігала зернові культури. Сьогодні із них придатними для експлуатації залишаються приміщення, в яких можна зберігати до 60 млн тонн зерна.

Як зазначає видання, зважаючи, що морські шляхи для експорту зерна залишаються заблокованими, а сухопутні не можуть компенсувати їх, може виникнути проблема з дефіцитом складів для зберігання минулорічного і цьогорічного врожаїв - зерно не буде куди складати.

Розблокування доступу до об’єктів держвласності, які більшою мірою є нефункціонуючими, може частково вирішити цю проблему.

Наприклад, наразі 19 спиртзаводів ДП "Укрспирт" залишаються у державній власності. Вони перебувають у майже недієздатному стані. Але мають великі складські приміщення. Деякі з них готові до експлуатації й за профілем.

Опитані виданням експерти та гравці ринку зазначають, що якщо держава залишить усе як є - держмайно здеградує до такого стану, що втратить будь-яку інвестиційну привабливість. Якщо ж влада дасть бізнесу можливість стати власником цих об’єктів, на їх базі вже в найближчим часом будуть створені нові виробництва, склади, мультимодальні хаби тощо.

"Аби величезні ресурси, зокрема, такі як спиртзаводи, остаточно не знецінилися, державі необхідно визначитися, що з ними робити далі", - резюмує видання.

Нагадаємо, за інформацією заступника голови АМПУ Дмитра Барінова, Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

У середу, 13 липня, у Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем.