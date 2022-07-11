У Зеленського пояснили, що прописали в законопроєкті про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Президент України Володимир Зеленський вніс парламенту проєкт закону "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Документ передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічні тим, які були встановлені в ухваленому 12 березня цього року Законі Республіки Польща "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У законопроєкті Зеленського передбачено:

надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону;

право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності;

навчання в закладах освіти;

медичне обслуговування на території України;

окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством та ін.

Цей законопроєкт розробили на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення РФ, зазначили в Офісі Президента.

Нагадаємо, в березні Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям з України. Згідно з положеннями закону, громадяни України зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Зареєстровані як біженці, вони зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування.

Нині Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Перемишлю (Польща) відзнаки "Місто-рятівник".