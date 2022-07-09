Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
ГоловнаПолітика

Нардепів замість Лубінця та Новінського оберуть після війни, - Стефанчук

Після того як Рада підтримала Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження нардепа.

Нардепів замість Лубінця та Новінського оберуть після війни, - Стефанчук
Фото: Fаcebook/Руслан Стефанчук

Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новінського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер.

Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новінським.

"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, що 1 липня Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (депутатська група "За майбутнє") новим Уповноваженим з прав людини. Попередня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова була звільнена рішенням народних депутатів 31 травня.

Верховна Рада на засіданні 8 липня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського. Раніше Новінський написав заяву про складання повноважень. 

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57-го округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також