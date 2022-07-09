Нардепів замість Лубінця та Новінського оберуть після війни, - Стефанчук

Після того як Рада підтримала Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження нардепа.

Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новінського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер.

Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новінським.

"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, що 1 липня Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (депутатська група "За майбутнє") новим Уповноваженим з прав людини. Попередня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова була звільнена рішенням народних депутатів 31 травня.

Верховна Рада на засіданні 8 липня проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Вадима Новінського. Раніше Новінський написав заяву про складання повноважень.

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57-го округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку.