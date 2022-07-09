Рада прийняла закон щодо комплексної термомодернізації будівель

Верховна Рада України на засіданні 9 липня проголосувала за урядовий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель».

За закон проголосували 276 нардепів, передає кореспондент LB.

Зокрема, документ передбачає:

Спрощення процедури розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності;

Запровадження можливості поетапного фінансування проєктів термомодернізації, а також можливість фінансувати ті види робіт (не більше 10% від вартості всього проєкту, перелік робіт затверджується Фондом енергоефективності), що не пов'язані з енергоефективністю, але які є необхідними для реалізації проєкту з термомодернізації будівлі;

Також вводяться нові мінімальні вимоги до енергетичної ефективності.

А саме, мінімальні вимоги підлягають перегляду не рідше 1 разу на 5 років.

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівництва;

мінімальні вимоги до енергетичної ефективності застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Термомодернізація будівлі не передбачає часткового утеплення фасаду та повинна мати системний характер, єдиний для всього будинку.

Змінюються положення щодо сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації.

Додається нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель.

Закріплюється регулювання питання Стратегії термомодернізації будівель.

Скасовується схема зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник).

Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника, здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Нагадаємо, що Рада 9 липня проголосувала у першому читанні за закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Також ВР внесла зміни до державного бюджету зі збільшенням видаткової частини на 80,9 млрд гривень.