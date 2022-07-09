ВР внесла зміни до державного бюджету зі збільшенням видаткової частини на 80,9 млрд гривень

Верховна Рада України на засіданні 9 липня ухвалила в цілому закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Закон “розроблено за ініціативою та участю Міністерства фінансів України з метою виконання невідкладних завдань, покладених на державу, які виникли під час відсічі воєнної агресії Російської Федерації проти України”, – зазначено у пояснювальній записці.

Документом пропонується збільшити видатки державного бюджету на 80.976,8 млн гривень (у т.ч. загальний фонд – на 79.314,3 млн гривень та спеціальний фонд – на 1.662,5 млн гривень) коштом збільшення показників державних запозичень на 79.431,3 млн гривень (у т.ч. внутрішні запозичення – на 4.000 млн гривень та зовнішні запозичення – на 75.431,3 млн гривень /в т.ч. за загальним фондом – на 73.768,8 млн гривень та за спеціальним фондом – на 1.662,5 млн гривень) та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1.545,5 млн гривень.

Законом збільшені видатки державного бюджету на 80.976,8 млн гривень. Зокрема, за загальним фондом державного бюджету – на 79.314,3 млн гривень, в т.ч. для:

Міністерства соціальної політики України на загальну суму 73.768,8 млн гривень, за такими бюджетними програмами:

“Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення” (код 2501030) – на 5.770,7 млн гривень;

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі” (код 2501230) – на 3.329,7 млн гривень;

“Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (код 2501480) – на 32.364,2 млн гривень;

“Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду2 (код 2506080) – на 32.304,1 млн гривень.

Джерелом покриття відповідних видатків є збільшення за загальним фондом державного бюджету державних зовнішніх запозичень на відповідну суму.

Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення належної державної соціальної підтримки населення.

Також вони передбачені для Міністерства аграрної політики та продовольства України за новою бюджетною програмою “Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції” (код 2801500) у сумі 1.545,5 млн гривень шляхом збільшення надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом на відповідну суму.

Зміни запропоновані з метою отримання грантової підтримки Європейського Союзу для загального фонду державного бюджету. Сторонами опрацьовується проєкт угоди про фінансування “Зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки через підтримку постраждалого населення та сільськогосподарського виробництва в Україні”.

Одним з індикаторів виконання відповідної угоди визначено “п. 3. 2 Схема гранту підтримки виробництва (ГПВ) була створена через платіжний модуль ДАР і дозволяє здійснювати прямі платежі невеликим господарствам площею менш як 120 га на основі стандартів державної підтримки ЄС”. Відповідний індикатор пропонується виконати коштом передбачення окремої бюджетної програми з видатками у сумі 1.545,5 млн гривень для надання відповідних грантів.

Зміни передбачені для Міністерства фінансів України. За бюджетною програмою “Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва” (код 3501540) передбачено 4.000 млн гривень шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та з метою підтримки суб’єктів підприємництва можливістю скористатися програмою “Доступні кредити 5-7-9%” було розповсюджено за цілями та напрямами на сільськогосподарських товаровиробників для забезпечення заходів посівної кампанії, надано можливість отримати кредити великому бізнесу, державним підприємствам, на релокацію підприємств та подолання наслідків воєнної агресії Російської Федерації, збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн гривень. Суму кредиту для торгових мереж збільшено до 1 млрд гривень.

При цьому збільшення Національним банком України облікової ставки з 10% до 25% має наслідком збільшення видатків державного бюджету на виплату коштів державної підтримки у вигляді компенсації відсотків за кредитами. Враховуючи зазначене, наявні тенденції щодо зацікавленості у програмі “Доступні кредити 5-7-9%” та їх збереження, потребують збільшення на 4 млрд гривень видатки державного бюджету для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

За спеціальним фондом державного бюджету передбачено для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) нову бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку “Проєкт розвитку міської інфраструктури2” (код 2761620) у сумі 1.662,5 млн гривень коштом збільшення державних зовнішніх запозичень.

Запропоновані зміни передбачені у зв’язку з необхідністю відновлення критичної інфраструктури у містах, які найбільше постраждали від збройної агресії Російської Федерації та з метою пошуку необхідного фінансового ресурсу.

А саме, ухвалене рішення щодо впровадження Компонента реагування на надзвичайні ситуації (CERC) коштом невикористаних коштів у рамках проєкту розвитку міської інфраструктури2 (17 травня 2022 року прийнято урядове рішення щодо впровадження компонента реагування на надзвичайні ситуації коштом невикористаних коштів у рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку “Проєкт розвитку міської інфраструктури2” (угода про позику від 26 травня 2014 року No 8391- UA).

Таким чином, пропонується передбачити нову бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку “Проєкт розвитку міської інфраструктури2” з обсягом видатків 1.662,5 млн гривень.

“Закон є збалансованим. Реалізація призведе до збільшення граничного обсягу дефіциту державного бюджету та граничного обсягу державного боргу на 79.431,3 млн гривень”,– наголошують в Мінфіні.

Нагадаємо, 2 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила бюджет-2022 у другому читанні і в цілому.