Румунія завершила ремонт залізниці для експорту зерна з України

Румунія раніше терміну завершила ремонт ділянки залізниці, який дозволить прискорити експорт зерна з України.

Про це повідомив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

"Сьогодні вранці відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводяться CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну", - повідомив міністр.

Він додав, що відсьогодні поїзди, які йдуть з України через Молдову, можуть вивантажувати зерно в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні.

Тепер українські зернові будуть швидше доставлятися в порт, перевантажуватися на баржі або зберігатися в бункері ємністю 25 тис. тонн.

Нагадаємо, Україна організувала два шляхи експорту зерна і веде переговори щодо третього з країнами Балтії.