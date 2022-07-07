СБУ викрила злочинну схему з пільгового розмитнення імпортних авто

СБУ знешкодила у Львівській області злочинне угруповання, яке "заробляло" мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Повідомляється, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

"За хабарі ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для їхнього взяття на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації", - інформують у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України.

Нагадаємо, СБУ виявила факти свідомого зриву постачання медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин Росії.

Також було заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії.