Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго готується експортувати електроенергію до ще однієї країни ЄС

Тепер купувати у нас електроенергію буде і Словаччина.

Укренерго готується експортувати електроенергію до ще однієї країни ЄС
Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера
Фото: ua.energy

Укренерго отримало рекордний дохід від аукціонів на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький

“Сьогодні розпочалися аукціони на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною.Результат прозорості і конкуренції - велика кількість учасників аукціонів (до 11 компаній). Більше того, за останні три місяці у розпал війни для участі в аукціонах зареєструвалося 42 нових учасника – майже стільки ж, як за весь 2021 рік”, - йдеться у повідомленні. 

Кудрицький додав, що компанія має на рахунках 2,7 млрд гривень, які накопичилися за останні роки від продажу доступу до міждержавних перетинів в часи функціонування острову Бурштинської ТЕС. 

Доходи від експорту можуть бути використані, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії нашим громадянам та ЗСУ під час наступної зими, але для цього необхідно ухвалити зміни до Закону України “Про ринок електроенергії”. 

Як раніше повідомлялось, після об'єднання енергосистеми України та ЄС, в частині електроенергетичного сектору Україна вже, можна так сказати, стала членом ЄС. Відповідно, при організації експорту електроенергії до ЄС діяти має за правилами Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також