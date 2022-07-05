Укренерго готується експортувати електроенергію до ще однієї країни ЄС

Тепер купувати у нас електроенергію буде і Словаччина.

Укренерго отримало рекордний дохід від аукціонів на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною.

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

“Сьогодні розпочалися аукціони на доступ до міждержавного перетину зі Словаччиною.Результат прозорості і конкуренції - велика кількість учасників аукціонів (до 11 компаній). Більше того, за останні три місяці у розпал війни для участі в аукціонах зареєструвалося 42 нових учасника – майже стільки ж, як за весь 2021 рік”, - йдеться у повідомленні.

Кудрицький додав, що компанія має на рахунках 2,7 млрд гривень, які накопичилися за останні роки від продажу доступу до міждержавних перетинів в часи функціонування острову Бурштинської ТЕС.

Доходи від експорту можуть бути використані, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії нашим громадянам та ЗСУ під час наступної зими, але для цього необхідно ухвалити зміни до Закону України “Про ринок електроенергії”.

Як раніше повідомлялось, після об'єднання енергосистеми України та ЄС, в частині електроенергетичного сектору Україна вже, можна так сказати, стала членом ЄС. Відповідно, при організації експорту електроенергії до ЄС діяти має за правилами Європейського Союзу.