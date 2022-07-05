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У Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України, – Шмигаль

У декларації Конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення.

У Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує сайт Кабміну.

"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення – від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", – сказав Шмигаль. 

Зазначається, що "проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України було визнано основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення".

Окрім того, всі високоповажні учасники Конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації плану.

Декларація містить ключові принципи, які визначають критерії та методи відновлення:

  • Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами.
  • Спрямованість на реформи.
  • Прозорість, підзвітність, верховенство права.
  • Демократична участь.
  • Залучення багатьох стейкхолдерів.
  • Гендерна рівність та інклюзія.
  • Сталий розвиток.

"Усього за 6 тижнів ми разом з понад 3 000 експертів, посадовців, парламентарів напрацювали реформи та запропонували проривні проекти по 24 напрямках. І за це я також хочу всім подякувати, хто вже включився в роботу над Планом відновлення", – зазначив очільник уряду.

Шмигаль також повідомив, що робота над імплементацією Плану відновлення розпочнеться вже сьогодні, під час круглого столу.

Нагадаємо, вчора Денис Шмигаль заявив про те, що план відновлення України оцінюється у 750 млрд доларів. Важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

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