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План відновлення України вже оцінюється в $750 млрд, - Шмигаль

Важливе джерело - конфіскація коштів агресора.

План відновлення України вже оцінюється в $750 млрд, - Шмигаль
Фото: надано пресслужбою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

Про це він заявив на Конференції з відновлення України в Лугано, передає Інтерфакс-Україна.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", - сказав Шмигаль.

Фото: надано пресслужбою

Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Серед джерел відновлення прем'єр також назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій. Також Шмигаль наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

Згідно з баченням відновлення України: "Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій", у перспективі 10 років план передбачає реалізацію 850 проєктів на загальну суму понад $750 млрд. З них на 2023-2025 роки передбачено реалізацію 580 проєктів із фінансуванням понад $350 млрд, а на 2026-2032 роки – 270 проєктів із фінансуванням понад $400 млрд.

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Фото: надано пресслужбою

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України повідомив про арешт майна російських і білоруських підприємств на понад 360 млн грн.

Міністр юстиції Денис Малюська говорив, що в Україні є чотири можливі напрямки конфіскації російських активів і повʼязаних із нею компаній. Це рішення суду та АРМА про передачу майна в управління, ухвалений закон про конфіскацію, нинішній закон про націоналізацію та конфіскація майна у звʼязку з введеним воєнним станом. Останній варіант передбачає обовʼязок компенсувати вартість майна.

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