​Папа Римський після поїздки до Канади хотів би відвідати Київ та Москву

Франциск хотів би послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

Папа Римський Франциск хотів би відвідати Київ та Москву після закінчення своєї поїздки до Канади, яка запланована на кінець липня.

Про це він розповів інтерв'ю агентству Reuters, передає "Інтерфакс-Україна".

Франциск зазначив, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

"Я хотів би поїхати (до Києва), але спочатку хотів би поїхати до Москви... Можливо, після того, як я повернуся з Канади, мені вдасться поїхати в Україну. Але перше, що потрібно зробити, це - поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти. Проте я хотів би побувати в обох столицях", - зазначив Папа.

Нагадаємо, на 100-й день повномастабного воєнного вторгнення Росії в Україну, Папа Римський Франциск звернувся із закликом до "справжніх переговорів" про припинення вогню.

Раніше Франциск також розкритикував главу Російської православної церкви Кирила Гундяєва за те, що він виправдовує війну проти України.