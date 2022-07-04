​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
ГоловнаСвіт

У НАТО стратегічно було ухвалено рішення, що воно не буде на передових ролях у підтримці України, – Кулеба

Натомість створено Консультативну групу щодо оборони України, до якої входять і члени Альянсу. 

У НАТО стратегічно було ухвалено рішення, що воно не буде на передових ролях у підтримці України, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить зараз передумов для того, аби НАТО змінило свою практичну політику щодо набуття членства України в Альянсі.

На його думку, Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але в найближчій перспективі немає потенціалу, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського Союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України. Про це Кулеба повідомив в інтервʼю LB.

"Станом на 24 лютого НАТО було в просунутій позиції відносно ЄС, бо в НАТО було принаймні рішення, що Україна стане членом Альянсу, а в ЄС не було навіть європейської перспективи для України. Вони навіть боялися визнати, що ми в принципі її маємо. За останні чотири місяці Європейський Союз просто вирвався вперед, і вже пішов на друге коло, а НАТО залишилося саме там", – пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг є дуже прихильним до України, однак НАТО – це обʼєднання країн, де рішення ухвалюються консенсусом. 

"Так от, у цьому єдиному колі було, на мою думку, ухвалене неформальне рішення: для того, щоб Росія не використовувала аргумент про те, що вона воює з НАТО, Альянс як єдність буде на другорядних ролях. Вони зараз переформатували свій пакет допомоги, там щось відбуватиметься, але стратегічно було ухвалене рішення, що НАТО не буде на передових ролях у підтримці України", – зазначив голова МЗС. 

Натомість було створено так звану coalition of the willing, і багато членів цієї коаліції є членами НАТО. 

"І от вони надають конкретну допомогу. Тому треба дуже сильно розрізняти допомогу від Сполучених Штатів як члена НАТО, і допомогу від НАТО, де все це координується Секретаріатом і надається нам. Я вважаю, що було ухвалене таке рішення: не пускати НАТО на провідні ролі. Ухвалене воно було окремою групою впливових держав-членів Альянсу, і наразі воно імплементується", – додав Кулеба.

Він наголосив, що Україна – абсолютно не проти приєднання до НАТО.

"НАТО – це важлива історія, ми абсолютно за членство, і ми за те, щоб Європа була спокійним і безпечним місцем. Але після 24-го лютого треба зняти всі ці рожеві окуляри, і від релігії перейти до дуже практичних речей, які засновуються на вірі в здатність людей і держав змінюватися. От ми побачили конкретний приклад Європейського Союзу? Побачили. Ну правильно, чому вони змогли, а НАТО не змогло? У мене є своя версія, але історія розсудить, чому так сталося", – заявив він. 

Нагадаємо, 26 квітня на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" міністри оборони понад 40 країн зібрались на зустріч Консультативної групи щодо оборони України

У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її мета – допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

За підсумками зустрічі зокрема домовлено, що Канада відправить Україні невизначену кількість 155-міліметрових гаубиць M777, а також тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

23 травня відбулась друга зустріч. До неї приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.

У червні міністри збирались у Брюсселі, а кількість учасників Консультативної групи зросла до 50. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також