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Колумбійські військові тренуватимуть українців у країні НАТО

11 фахівців навчатимуть українських колег розмінуванню. 

Колумбійські військові тренуватимуть українців у країні НАТО
Міністр оборони Колумбії
Фото: Blu Radio

Група колумбійських військових відправиться до Європи, щоби навчати українських колег розмінуванню. Про це заявив міністр оборони Колумбії Дієго Молано, пише The Guardian.

Експерти з Колумбії – країни-партнерки НАТО – були запрошені для проведення навчань Сполученими Штатами Америки. 

"Підготовку проведуть 11 військових інженерів, які відправляться в країну-членкиню НАТО, що сусідує з Україною", – повідомив міністр оборони. 

Майже 60-річний внутрішній конфлікт між збройними силами, лівими повстанцями та правими воєнізованими угрупованнями зробив Колумбію однією з найбільш замінованих країн світу. За даними уряду, з 1990 року від мін у країні загинули понад 2300 людей. 

Учора президент США Джо Байден офіційно надав Колумбії статус основного союзника США поза Альянсом. Представники Колумбії вчора долучалися до засідання міністрів оборони понад 20 країни. 

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