Колумбійські військові тренуватимуть українців у країні НАТО

Група колумбійських військових відправиться до Європи, щоби навчати українських колег розмінуванню. Про це заявив міністр оборони Колумбії Дієго Молано, пише The Guardian.

Експерти з Колумбії – країни-партнерки НАТО – були запрошені для проведення навчань Сполученими Штатами Америки.

"Підготовку проведуть 11 військових інженерів, які відправляться в країну-членкиню НАТО, що сусідує з Україною", – повідомив міністр оборони.

Майже 60-річний внутрішній конфлікт між збройними силами, лівими повстанцями та правими воєнізованими угрупованнями зробив Колумбію однією з найбільш замінованих країн світу. За даними уряду, з 1990 року від мін у країні загинули понад 2300 людей.

Учора президент США Джо Байден офіційно надав Колумбії статус основного союзника США поза Альянсом. Представники Колумбії вчора долучалися до засідання міністрів оборони понад 20 країни.