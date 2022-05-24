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Прикордонники завадили вивезенню з України партії бурштинових виробів

Бурштин намагались незаконно вивезти на Буковині.

Прикордонники завадили вивезенню з України партії бурштинових виробів

Ввечері 23 травня в пункті пропуску “Порубне” прикордонники спільно з митниками виявили спробу перевезти через кордон пакунки з виробами з бурштину.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

У громадянина Туреччини знайшли всього 58 пакунків виробів бурштину.

Фото: Держприкордонслужба

Загальна вага вилучених виробів сягає понад 60 кг.

Фото: Держприкордонслужба

Як раніше повідомлялось, дві фірми стали переможцями на аукціонах із продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких ділянки з покладами бурштину на Рівненщині.

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