Ввечері 23 травня в пункті пропуску “Порубне” прикордонники спільно з митниками виявили спробу перевезти через кордон пакунки з виробами з бурштину.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

У громадянина Туреччини знайшли всього 58 пакунків виробів бурштину.

Фото: Держприкордонслужба

Загальна вага вилучених виробів сягає понад 60 кг.

Фото: Держприкордонслужба

Як раніше повідомлялось, дві фірми стали переможцями на аукціонах із продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких ділянки з покладами бурштину на Рівненщині.