Ввечері 23 травня в пункті пропуску “Порубне” прикордонники спільно з митниками виявили спробу перевезти через кордон пакунки з виробами з бурштину.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
У громадянина Туреччини знайшли всього 58 пакунків виробів бурштину.
Загальна вага вилучених виробів сягає понад 60 кг.
Як раніше повідомлялось, дві фірми стали переможцями на аукціонах із продажу чотирьох спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких ділянки з покладами бурштину на Рівненщині.