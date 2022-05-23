Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
Ворожий вертоліт завдав ракетного удару на межі Харківської і Сумської областей
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила загальну мобілізацію до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
​Громадяни Польщі отримають особливий правовий статус в Україні
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
У Миколаєві лунають вибухи касетних снарядів, – Сєнкевич
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
​Українські захисники знову підірвали переправу через Сіверський Донець, загинуло кількадесят окупантів, - МВС
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Кіровоградщиною українська ППО збила ворожу ракету, - Райкович

Уламки впали на відкритій місцевості.

Над Кіровоградщиною українська ППО збила ворожу ракету, - Райкович
Андрей Райкович
Фото: facebook.com/andriyraikovych

Над Кіровоградщиною українська ППО збила російську ракету.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості", - розповів Райкович.

За його словами, загиблих і травмованих немає. На місці падіння працюють експерти. 

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області 3 травня. У квітні окупанти обстріляли Олександрію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також