Над Кіровоградщиною українська ППО збила ворожу ракету, - Райкович

Над Кіровоградщиною українська ППО збила російську ракету.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості", - розповів Райкович.

За його словами, загиблих і травмованих немає. На місці падіння працюють експерти.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області 3 травня. У квітні окупанти обстріляли Олександрію.