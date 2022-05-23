З Луганщини вдалося евакуювати ще 43 жителів, - Гайдай

Ще 43 жителів Луганщини (Сєвєродонецька, Гірського, Лисичанська) вдалося евакуювати 23 травня.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кожен із тих, хто зараз вже за межею Луганщини, упевнений, прийняв найважливіше в житті рішення. Врятували себе, родичів, дітей (яких сьогодні виїхало п’ятеро). Під обстрілами вивозити дуже важко, але якщо завтра погодяться вдвічі більше людей – зробимо все, щоб усіх їх доставити в безпечне місце", - сказав Гайдай.

Він наголосив, що "чим більше вони дізнаються в родичів, що відбувається з людьми на окупованих територіях, тим швидше хочуть врятуватися і жити в спокої".

Нагадаємо, нині в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли авто, яке везло до лікарні поранену жительку. 22 травня померла дитина, яка потрапила під обстріл у селі Привілля Луганської області.