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Окупанти примусово вивезли до РФ майже півтора мільйона українців, планували понад 2 млн., - Денісова

Понад 240 тисяч депортованих - діти.

Окупанти примусово вивезли до РФ майже півтора мільйона українців, планували понад 2 млн., - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Росія примусово вивезла на свою територію майже півтора мільйона громадян України.

Про це заявила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Понад 240 тисяч депортованих - діти.

За словами Денісової, є переконливі докази, які доводять - країна-агресор завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад 2 мільйони українців.

"У мене є директиви, які були надані вищим керівництвом (Росії - Ред.) відповідним органам, щоб створити пункти тимчасового розміщення наших громадян. І ми знаємо, де вони розміщені, скільки їх розміщено та за яких умов вони розміщені", - підкреслила омбудсман.

Денісова наголосила на необхідності вирішити на міждержавному рівні питання про повернення депортованих українців.

Нагадаємо, за інформацією радника міського голови Маріуполя, упродовж 21 травня загарбники вивезли з-під Маріуполя в Росію 245 людей. А за даними Людмили Денісової, тільки 20 травня окупанти депортували з України понад 17 тисяч громадян.

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