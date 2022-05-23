На Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках тривають важкі бої, – Мотузяник

Основна мета Росії лишається незмінною – це спроба оточити угруповання Обʼєднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою, Луганською областями та Херсонщиною і забезпечити стійкість сухопутного коридору з Кримом.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу.

"Агресор веде вогневий вплив тактичними ракетними комплексами і авіацією уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони військ у Донецькому операційному районі та на Словʼянському напрямку", – зазначив він.

Росія також продовжує завдавати ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

На Харківському напрямку противник намагається відновити втрачене положення, застосовує розвідувально-вогневі комплекси, веде вогонь по районах зосередження наших військ.

На Словʼянському ЗСУ ведуть бої з ворожим угрупованням, яке відновило наступ у районі селища Довгеньке. Російські війська застосовують артилерію в районах Дібрівного та Вірнопілля.

На Донецькому основні зусилля ворога зосереджені на Бахмутському і Сєвєродонецькому напрямках, намагаються оточити підрозділи в районах Сєвєродонецька і Лисичанська та вийти на адмінмежі Луганської області.

"На Сєвєродонецькому ЗСУ вживають заходів, аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ. Противник наступає в районі Сєвєродонецька, тривають активні бойові дії", – повідомив Мотузяник.

Атака в селищі Метьолкіне завершилась для окупантів невдачею – вони зазнали втрат і відступили. Водночас росіяни продовжують спроби форсування річки Сіверський Донець.

Бахмутський напрямок – ЗСУ відбивають наступ противника, який за підтримки авіації намагається прорвати оборону в районах Тошківки, Комишувахи, Ниркового, Василівки, Нової Камʼянки та Миронівського. Там ідуть важкі бої. Противник тримає напоготові "Точки-У".

На Південнобузькому напрямку ситуація загалом без змін. Ворог намагається утримувати зайняті рубежі та не допустити перекидання наших резервів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках росіяни не припиняють вогонь і руйнують інфраструктуру. Застосовують реактивну та ствольну артилерію.

На Сіверському напрямку росіяни з території своєї країни обстріляли з артилерії позиції сил оборони в районі Гремʼяча, Миколаївки, Кучерівки, Спаського. Лишається загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів прикордонної території.

Волинський, Поліський – змін нема. Білоруські військові в складі до семи батальйонів посилюють кордон у Гомельській і Брестській областях.

У акваторіях Азовського та Чорного морів російські кораблі продовжують вести розвідку. Станом на сьогодні в готовності до застосування ракет в акваторії Чорного моря перебувають два носії ракет типу "Калібр" із можливим сумарним залпом до 16 ракет.

У Сєвєродонецьку, Попасній, Бахмуті, Маріуполі Росія застосовує тактику випаленої землі – нищить авіацією й обстрілами території, після чого вводить туди війська.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення в Україну по 23 травня армія РФ орієнтовно втратила 29200 своїх військових. Найбільше втрат ворожі війська зазнають на Бахмутському напрямку.