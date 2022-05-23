Кількість переміщених з України людей перевищує 6 млн, загалом у світі понад 100 млн біженців,– Агентство у справах біженців ООН

Свої домівки через війну залишили близько 8 мільйонів українців.

Унаслідок повномасштабної війни з України виїхали понад 6 млн людей. Загальна кількість вимушено переміщених осіб перевищує 8 мільйонів, йдеться у звіті Агентства у справах біженців Організації Обʼєднаних Націй.

Станом на зараз у світі нараховують понад 100 мільйонів біженців. Це рекордний показник.

"Рекорд, який ніколи не мав бути встановлений. Це повинно слугувати тривожним сигналом для вирішення та запобігання руйнівним конфліктам, припинення переслідування та усунення основних причин, які змушують невинних людей залишати свої домівки", – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Нагадаємо, понад 5 млн українців переїхали до країн ЄС. Більшість із них – понад 3 млн – залишаються в Польщі.