Понад 6 млн українців виїхало за кордон через війну, - Акопян

З них більш ніж 5 млн переїхали в країни ЄС.

Через війну понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян під час міжнародної конференції "Солідарність ЄС з Україною: захист людей, які тікають від війни".

За словами заступниці глави МВСУ, понад 5 млн (5 358 079 осіб) переїхали до країн ЄС.

"Найбільша кількість людей (3 357 984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 млн громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС", - розповіла Акопян.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомляли, що через війну понад 14 млн українців виїхали зі своїх домівок, із них 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

За даними опитування Центру Разумкова, яке було проведене з 11 квітня по 6 травня, чверть переселенців, що повертаються до України, хочуть переїхати в інший регіон.