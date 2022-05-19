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Кулеба подякував Єгипту за відмову від російського судна з украденим в Україні зерном

Міністр закордонних справ поспілкувався з єгипетським колегою. 

Кулеба подякував Єгипту за відмову від російського судна з украденим в Україні зерном
Ілюстративне фото
Фото: elevatorist.com

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався по телефону з єгипетським колегою Самехом Шукрі. Очільник українського відомства подякував Єгипту за відмову від російського корабля з награбованим в Україні зерном.

Про розмову Кулеба повідомив у Twitter.

"Ми домовились координувати зусилля, щоб примусити Росію розблокувати український експорт продуктів. Україна і Єгипет продовжать працювати разом для забезпечення продовольчої безпеки", – наголосив Кулеба. 

Нагадаємо, 12 травня в порту Латакії в Сирії помітили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України. 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.

Згідно із супутниковими знімками та даними стеження, потім корабель пройшов протоку Босфор, до єгипетського порту Александрія. 

Але Єгипет був попереджений, що зерно крадене, і відправлення відхилили. Після цього "Матрос Позинич" попрямував до ліванської столиці - Бейрута, де історія повторилась. 

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