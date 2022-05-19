Кулеба подякував Єгипту за відмову від російського судна з украденим в Україні зерном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався по телефону з єгипетським колегою Самехом Шукрі. Очільник українського відомства подякував Єгипту за відмову від російського корабля з награбованим в Україні зерном.
Про розмову Кулеба повідомив у Twitter.
"Ми домовились координувати зусилля, щоб примусити Росію розблокувати український експорт продуктів. Україна і Єгипет продовжать працювати разом для забезпечення продовольчої безпеки", – наголосив Кулеба.
Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Нагадаємо, 12 травня в порту Латакії в Сирії помітили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України. 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.
Згідно із супутниковими знімками та даними стеження, потім корабель пройшов протоку Босфор, до єгипетського порту Александрія.
Але Єгипет був попереджений, що зерно крадене, і відправлення відхилили. Після цього "Матрос Позинич" попрямував до ліванської столиці - Бейрута, де історія повторилась.