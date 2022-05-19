Кулеба подякував Єгипту за відмову від російського судна з украденим в Україні зерном

Міністр закордонних справ поспілкувався з єгипетським колегою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався по телефону з єгипетським колегою Самехом Шукрі. Очільник українського відомства подякував Єгипту за відмову від російського корабля з награбованим в Україні зерном.

Про розмову Кулеба повідомив у Twitter.

"Ми домовились координувати зусилля, щоб примусити Росію розблокувати український експорт продуктів. Україна і Єгипет продовжать працювати разом для забезпечення продовольчої безпеки", – наголосив Кулеба.

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Нагадаємо, 12 травня в порту Латакії в Сирії помітили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України. 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.

Згідно із супутниковими знімками та даними стеження, потім корабель пройшов протоку Босфор, до єгипетського порту Александрія.

Але Єгипет був попереджений, що зерно крадене, і відправлення відхилили. Після цього "Матрос Позинич" попрямував до ліванської столиці - Бейрута, де історія повторилась.