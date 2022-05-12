У Сирії стоїть російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN

У порту Латакії у Сирії помітили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України.

Про це повідомляє CNN.

«Матрос Позинич» — одне з трьох суден, які займаються торгівлею вкраденим зерном, за даними дослідження з відкритих джерел та українських чиновників”, - йдеться у повідомленні.

CNN розповідає, що 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.

Потім, згідно з супутниковими знімками та даними стеження, «Матрос Позинич» пройшов протокою Босфор і пройшов до єгипетського порту Олександрія.

Але Єгипет був попереджений, що зерно вкрадено, і відправка була відхилена. Після цього «Матрос Позинич» попрямував до ліванської столиці Бейрута, де історія повторилась.

“5 травня корабель знову вимкнув транспондер, але зображення з Tankertrackers.com і Maxar Technologies показують, що він прямував до сирійського порту Латакії”, - повідомило CNN .

Як раніше повідомлялось, викрадене росіянами з України зерно вже перебуває в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення награбованого називалась Сирія, звідки контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

Вчора українське МЗС попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно. Таке зерно здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади, а будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасницею злочину.