Від обстрілів окупантів на Донеччині загинуло четверо мирних жителів, - Кириленко

12 травня від російських обстрілів загинули 4 мирних жителі Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, двоє загиблих у Новоселівці, по одному - в Авдіївці та Лимані.

"Ще 5 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, нині в Офісі Президента повідомили, що російські загарбники максимально ускладнюють евакуацію мешканців Донеччини.

За 10 травня росіяни зруйнували в області 45 цивільних об’єктів, є загиблі та поранені.