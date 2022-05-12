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​Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, – міноборони Великобританії

Після перегрупування війська РФ розгорнуть на березі Сіверського Донця, формуючи захист для операцій поблизу Ізюма.

Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбивши декілька міст і сіл у напрямку російського кордону.

Про це повідомили в міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

“Те, що Росія робить пріоритетом операції на Донбасі, залишило її сили в Харківській області вразливими до мобільних і дуже мотивованих українських контрнаступальних сил”, – йдеться в повідомленні.

Попри те, що росіянам вдалося на початку війни оточити Харків, вони відвели сили з регіону для перегрупування та посилення їх після вагомих втрат.

“Потім ці сили будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, формуючи блокувальну силу для захисту західного флангу основних сил РФ та основних шляхів постачання для операцій поблизу Ізюма”, – вважають британці.

Відведення російських сил з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові міста України, у яких вони очікували мінімального опору населення, підкреслили в міноборони країни.

Нагадаємо, раніше міноборони Великобританії повідомило, що РФ витратила запаси високоточних ракет і використовує застарілі боєприпаси.

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