Фінляндія офіційно оголосила про намір якнайшвидше вступити до НАТО

Фінляндія очікує, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку та посилить весь блок.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

На сайті президента Фінляндії оприлюднено їхню спільну заяву щодо ухваленого рішення.

"Навесні цього року відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО. Знадобився час, щоб парламент і все суспільство визначили свою позицію щодо цього. Знадобився час для тісних міжнародних контактів з НАТО та країнами-членами, а також зі Швецією", – йдеться в заяві.

Фінляндія вважає, що членство в Альянсі зміцнить її безпеку.

"Після вступу до НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна невідкладно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, необхідні для прийняття цього рішення, будуть швидко ухвалені протягом наступних днів", – йдеться в заяві президента та премʼєр-міністерки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

Росія в традиційній для себе манері почала залякувати Фінляндію наслідками в разі її приєднання до Альянсу. Зокрема, експрезидент РФ Медведєв опублікував допис із залякуваннями щодо збільшення військової присутності Росії в Балтиці, бо вступ Фінляндії і Швеції до НАТО "загрожує Росії". Він написав, що РФ "буде змушена" посилити угруповання сухопутних військ і ППО та розгорнути ВМС в акваторії Фінської затоки. Він також сказав, що "ні про який безʼядерний статус Балтики не йтиметься".

Ще пригрозив підвищенням цін і податків, посиленням напруження уздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".