Російські хакери атакували сайти італійських держструктур

Інформаційне агентство ANSA повідомило, що проросійські хакери атакували сайти кількох італійських установ, включаючи сенат. Відповідальність за це взяла на себе група хакерів "Killnet".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Атаки також зазнали Національний інститут охорони здоров'я (ISS) та Automobile Club d'Italia, національна асоціація водіїв, повідомило агентство Reuters джерело в агентстві кібербезпеки Італії.

Поліція заявила, що почала розслідування.

Зазначимо, що після вторгнення Росії в Україну багато західних урядів підвищили рівень тривоги у зв'язку з можливими кібератаками на ІТ-системи та інфраструктуру. Наприкінці березня італійська залізнична компанія Ferrovie dello Stato Italiane (FS) тимчасово призупинила деякі послуги з продажу квитків, побоюючись, що вона зазнала кібератаки. У квітні міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що було змушене закрити всі свої ІТ-системи через зовнішні загрози.

Нагадаємо, напередодні супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. За даними Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.

1 травня російські хакери атакували сайти держустанов Молдови, а 9 травня намагалися здійснити кібератаки на сайти німецьких урядових структур.