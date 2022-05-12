Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
ГоловнаСвіт

Російські хакери атакували сайти італійських держструктур

Поліція заявила, що почала розслідування.

Російські хакери атакували сайти італійських держструктур
Ілюстративне фото
Фото: g-ross.com.ua

Інформаційне агентство ANSA повідомило, що проросійські хакери атакували сайти кількох італійських установ, включаючи сенат. Відповідальність за це взяла на себе група хакерів "Killnet".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Атаки також зазнали Національний інститут охорони здоров'я (ISS) та Automobile Club d'Italia, національна асоціація водіїв, повідомило агентство Reuters джерело в агентстві кібербезпеки Італії.

Поліція заявила, що почала розслідування.

Зазначимо, що після вторгнення Росії в Україну багато західних урядів підвищили рівень тривоги у зв'язку з можливими кібератаками на ІТ-системи та інфраструктуру. Наприкінці березня італійська залізнична компанія Ferrovie dello Stato Italiane (FS) тимчасово призупинила деякі послуги з продажу квитків, побоюючись, що вона зазнала кібератаки. У квітні міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що було змушене закрити всі свої ІТ-системи через зовнішні загрози.

Нагадаємо, напередодні супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. За даними Ілона Маска, атаки – справа рук російських хакерів.

1 травня російські хакери атакували сайти держустанов Молдови, а 9 травня намагалися здійснити кібератаки на сайти німецьких урядових структур.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також