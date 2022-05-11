Зерно, яке продає Росія, може бути вкрадене в Україні, - МЗС

Будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками злочину.

Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

МЗС України попередило країни-споживачі, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно. Таке зерно здобуте в результаті мародерських дій російської окупаційної влади, оскільки крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства.

За інформацією українського Уряду, окупанти викрали щонайменше 400–500 тис. т зерна на суму понад 100 млн доларів.

“Практично всі кораблі, які виходять із зерном з Севастополя, перевозять крадену українську продукцію”, - наголосили в МЗС.

Підкреслюється, що крадіжки Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

В МЗС закликали міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Як раніше повідомлялось, викрадене росіянами з України зерно вже перебуває в Середземному морі. Найбільш вірогідна країна призначення награбованого – Сирія, звідки контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

Нагадаємо, в середині березня з Бердянського морського порту зникли 5 кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн українського зерна.